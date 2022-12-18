Потенциальные кандидаты
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Афонин Юрий Вячеславович
22 марта 1977 года
Тула, СССР
Российский политик. Первый заместитель председателя комитета ГД РФ по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Депутат ГД РФ V, VI, VII и VIII созывов, член фракции КПРФ.Подробнее
Кириенко Сергей Владиленович
26 июля 1962 года
Сухум. Грузинская ССР, СССР
Первый заместитель главы Администрации Президента Российской Федерации.Подробнее
Кудрин Алексей Леонидович
12 октября 1960 года
Добеле, Латвийская ССР, СССР
Экономист, российский государственный и политический деятель. Бывший Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук.Подробнее
Мишустин Михаил Владимирович
3 марта 1966 года
Лобня, Московская область, СССР
Председатель Правительства Российской Федерации с 16 января 2020 года.Подробнее
Надеждин Борис Борисович
26 апреля 1963 года
г. Ташкент (Узбекская ССР)
Кандидат в Президенты России в 2024г. от партии «Гражданская инициатива»Подробнее
Нечаев Алексей Геннадьевич
30 августа 1966 года
г. Химки Московская область
Руководитель партии Новые Люди. Депутат ГД РФ VIII созыва.Подробнее
Патрушев Дмитрий Николаевич
13 октября 1977 года
Санкт-Петербург, СССР
Министр сельского хозяйства Российской Федерации с 18 мая 2018.Подробнее
Путин Владимир Владимирович
7 октября 1952 года
Ленинград, СССР
Действующий президент Российской Федерации.Подробнее
Слуцкий Леонид Эдуардович
4 января 1968 года
Москва, Россия
Председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР) с 27 мая 2022 года.Подробнее
Сурайкин Максим Александрович
8 августа 1978 года
Москва, Россия
Российский политик. Депутат и заместитель председателя Законодательного собрания Ульяновской области с 19 сентября 2018 года. Председатель ЦК партии «Коммунисты России» .Подробнее
Харламов Александр Сергеевич
15 марта 1983 года
Москва, Россия
Председатель Общероссийского общественного движения «Содействие формированию и развитию социальной справедливости в России» .Подробнее